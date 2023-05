Algérie-Chine : Signature d’un contrat d’approvisionnement en GPL

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et la société chinoise Wanhua Chemical ont signé aujourd’hui 16 mai 2023 un contrat à terme pour l’approvisionnement en GPL du complexe pétrochimique de Wanhua en Chine, lit-on dans un communiqué de Sonatrach.

Le contrat en question porte sur un approvisionnement régulier du marché asiatique en GPL algérien, marquant ainsi un tournant significatif pour les exportations algériennes de GPL, permettant également, l’introduction de la référence algérienne de prix des GPL sur le plus grand marché régional au monde, poursuit la même source.

A travers cet accord, les deux compagnies confirment ainsi leur volonté d’établir une relation commerciale durable et fructueuse dans le domaine des GPL en particulier et de la pétrochimie en général, conclut le communiqué.