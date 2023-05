Déclaration de Bennacer suite à l’opération chirurgicale

L’international algérien Ismaël Bennacer a parlé pour la première fois depuis la blessure qu’il a subie la semaine passée lors du match aller de la demie finale du championnat d’Europe face à l’Inter de Milan.

« Bonjour à tous…L’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui. Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination », a écrit Bennacer, après l’opération chirurgicale réussie qu’il a subi ce mardi.

« Je vais travailler dur, me battre chaque jour, pour revenir plus fort et être à nouveau en mesure de défendre les couleurs de mon club et de mon pays », a-t-il ajouté.

Bennacer a enfin remercié ses fans en déclarant : « Merci à tous pour vos messages et la force que vous me donnez pour surmonter tout cela. Je vous tiendrai informés sur chaque étape de ma rééducation ».

Rappelons que l’équipe médicale de l’AC Milan a estimé dans un communiqué que Bennacer ne pourra revenir à la pelouse qu’après six mois.