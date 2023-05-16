انجاز تاريخي لاتحاد سوف

رسم اتحاد سوف، اليوم الثلاثاء، صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بالفوز من تنقله إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية في إطار الجولة الـ28 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق).

ورفع أبناء الجنوب رصيدهم إلى النقطة الـ60 موسعين الفارق إلى 10 نقاط كاملة عن الوصيف، جمعية الخروب، الذي انقاد إلى خسارة جديدة أمام وفاق سور الغزلان.

وبهذا تنطلق الأفراح في ولاية وادي سوف احتفالا بهذا الصعود التاريخي إلى قسم النخبة لأول مرة في تاريخ النادي.

النتائج والترتيب:

اتحاد خ.الخشنة - حمراء عنابة 5-0

شبيبة سكيكدة - اتحاد سوف 0-2

اتحاد ورقلة - جمعية عين مليلة 4-0

مولودية العلمة - شباب باتنة 2-0

نجم التلاغمة - شباب برج منايل 1-2

اتحاد الحراش - مولودية قسنطينة 2-1

اتحاد عنابة - اتحاد الشاوية 5-0

جمعية الخروب - و.سور الغزلان 0-2

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 60 28 يصعد للرابطة المحترفة الأولى

2. جمعية الخروب 50 28

3. نجم التلاغمة 47 28

4. وفاق سور الغزلان 44 28

5 . اتحاد خميس الخشنة 41 28

6. مولودية قسنطينة 39 28

--. شباب باتنة 39 28

-- . مولودية العلمة 39 28

9 . اتحاد عنابة 38 28

--. اتحاد الحراش 38 28

--. شباب برج منايل 38 28

11. جمعية عين مليلة 37 28

--. اتحاد ورقلة 37 28

14. اتحاد الشاوية 33 28

15. حمراء عنابة 16 28 ينزل لقسم ما بين الرابطات

16. شبيبة سكيكدة 12 28 ينزل لقسم ما بين الرابطات.