الجمارك تحجز مخدرات وسجائر أجنبية بعدة ولايات

أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، محاولة تهريب وترويج 43 كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة سياحية.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذ إحداهما بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 3000 قرص مهلوس، تم ضبطها مخبأة بإحكام في أجزاء وتجاويف سيارتين سياحيتين.

وتمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 16500 علبة من السجائر الأجنبية الصنع من نوع HP كانت على متن مركبة رباعية الدفع.

وفي عمليات أخرى، تم تحقيقها من قبل المصالح الجمركية العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام للجمارك بخنشلة، الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة المتعددة المهام للجمارك بمسكيانة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأم البواقي، على التوالي، من حجز 7250 علبة سجائر أجنبية الصنع من نوع HP و 12000 وحدة من الشعيرية (إندومي) ذات منشأ أجنبي و 5700 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع مع حجز سيارة سياحية وسيارتين نفعيتين.