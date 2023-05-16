تيبازة: الإطاحة بشخص يقود شبكة وطنية لسرقة السيارات

أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بشخص يقود شبكة إجرامية منظمة خطيرة مختصة في سرقة السيارات عبر ولايات الوطن، كان محل سبعة أوامر بالقبض من العدالة كلها مرتبطة بجرائم سرقة السيارات، ومطلوب من مختلف الأجهزة الأمنية في 40 قضية ذات صلة بسرقة السيارات.

العملية، بحسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، جاءت بعد توصل الفرق العملياتية إلى مكان تواجد الشخص المبحوث عنه وهذا باستغلال كافة الإمكانات التقنية المتاحة، أين تم الترصد له و توقيفه بمدينة عين تقورايت.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا للمحاكمة.