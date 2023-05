Des pluies accompagnées de grêle seront enregistrées ce mardi dans les wilayas de Béchar, El Beyedh, Naama, Laghouat, Tlemcen, Djelfa, Sidi Belabes, Tiaret, Saida et Tissemsilt.

La pluviométrie sera estimée entre 20 et 40mm et la validité de ce bulletin météorologique spécial s’étendra de mardi après-midi à mercredi à 23h.