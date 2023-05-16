مناقشة أول رسالة دكتوراه في اللغة الأمازيغية بباتنة

شهدت كلية اللغة والأدب والفنون بجامعة باتنة-1، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول رسالة دكتوراه على مستواها في اللغة الأمازيغية تخصص اللغة والثقافة الأمازيغية.

وتم تقديم الرسالة التي جاءت تحت عنوان "القلاع في الأوراس دراسة تاريخية وتراثية" من طرف الطالب عبد الحميد لونيسي من قسم اللغة والثقافة الأمازيغية تحت إشراف الدكتورة جمعة بن زروال.

وركزت الأطروحة على "تيقليعث" أو المخازن الجماعية المعروفة بمنطقة الأوراس والمنتشرة خاصة على ضفتي وادي عبدي والوادي الأبيض من عدة جوانب لاسيما التاريخية منها والهندسة المعمارية ذات الطابع المحلي الذي يعتمد على الحجارة والطين وأيضا من حيث أبعادها التراثية والاجتماعية وخصائصها المميزة كانتشارها منذ القدم على المرتفعات خاصة لدواعي دفاعية وأمنية.

وأكد صاحب الأطروحة الذي أحرز على تقدير "مشرف جدا"، أن اختيار الموضوع جاء بهدف تسليط الضوء على التراث المبني بمنطقة الأوراس والذي يتميز بالقلاع الحصينة بغية التعريف به وتثمينه والمحافظة عليه كعنصر هام في الترويج السياحي للجهة والمساهمة في التنمية المحلية وأيضا المحافظة على الذاكرة الجماعية.

من جهته، أبرز رئيس قسم اللغة والثقافة الأمازيغية، الدكتور صالح بايو، أهمية هذا الموضوع الذي سلط الضوء على جانب من التراث المادي لمنطقة الأوراس وولاية باتنة، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح القسم في سنة 2014 "تمت اليوم مناقشة أول رسالة دكتوراه".

وأضاف ذات المتحدث بأن القسم يضم حاليا 27 طالبا في هذا الطور (دكتوراه) في تخصصات التراث وتاريخ اللغة الأمازيغية وتاريخ المجتمع الأمازيغي.

وحضر المناقشة التي جرت بقاعة المحاضرات الكبرى بكلية اللغة والأدب والفنون عدد لافت من الطلبة والأساتذة المختصين والمهتمين باللغة والثقافة الأمازيغية.