هذا هو موعد الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب

تنظم الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة

وسيكون الناشرون والكتاب والمثقفون، جزائريون و أجانب، على موعد مع الجمهور بفضل هذا الحدث المميز الذي يعد أهم تظاهرة ثقافية في الجزائر والذي يشكل فرصة لعالم الكتاب في الجزائر من أجل تحقيق انتعاشة جديدة.

وحدد المنظمون تاريخ 15 يونيو المقبل كآخر أجل لاستقبال التسجيلات من طرف دور النشر، علما أن هذا الحدث الثقافي يستقبل في كل طبعة أزيد من مليون زائر تتنوع نشاطاتهم بين شراء الكتب وملاقاة كتابهم المفضلين وكذا حضور برنامج الصالون.

وكانت الطبعة الـ25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب قد نظمت ما بين 24 مارس و1 أبريل 2022 بمشاركة 1250 دار نشر من 36 دولة بينها إيطاليا ضيف الشرف، وذلك بعد انقطاع دام عامين جراء تداعيات جائحة كورونا.