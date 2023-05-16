وزير التكوين يوقع اتفاقية عمل مع ثلاث هيئات

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين مرفوقا بوالي ولاية تندوف مخبي محمد من قاعة المحاضرات بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تندوف على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بكيفيات تقييم وتتويج التكوين عن طريق التمهين.

وحسب بيان للوزارة فقد تم هذا بحضور السلطات المحلية، نواب البرلمان، عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، اعضاء المجلس الأعلى للشباب، خبراء واساتذة ومتعاملين اقتصاديين ومتربصيبن ومتمهنين حيث ثمن الوزير مثل هذه الندوات البيداغوجية التي تساهم في البحث عن آليات تفعيل وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين. وأضاف ذات المصدر، أن الوزير اختتم زيارته إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالإشراف على إمضاء بروتوكول اتفاقية عمل وشراكة بين مديرية التكوين التعليم المهنيين ومحافظة الغابات ومديرية التكوين والتعليم المهنيين ومديرية الطاقة والمناجم.