أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهني غيابيا بعقوبة السجن المؤبد مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بتهم جنائية لا سيما تأسيس جماعة إرهابية تهدف للمساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

كما أدانت ذات المحكمة في نفس القضية المتهم محدب سفيان حضوريا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.

وتمت متابعة المتهمين في هذه القضية كذلك بجناية "استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في دعم أعمال وأنشطة إرهابية" وكذا "محاولة تغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية" بالإضافة إلى جنحة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة".

يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كان قد سبق لها إدانة رئيس حركة الماك الإرهابية المتواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني في دورات جنائية سابقة بعقوبة السجن المؤبد، لمحاكمته غيابيا في عدة قضايا بتهم عديدة لاسيما المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وكذا إنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال