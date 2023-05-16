المدية: حملة تحسيسية من المخدرات لنزلاء المؤسسة الوقائية

نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية قصر البخاري جنوبي المدية حملة تحسيسية بالمؤسسة الوقائية تهدف إلى التوعية من اخطار الادمان و الانتكاس وتعاطي المخدرات، عرفت تجاوبا كبيرا من قبل النزلاء ، باعتبار أن ظاهرة الإدمان على المخدرات من أخطر الظواهر الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه كل الفئات.

و أشار النفساني العيادي المنسق معزوز حمزة إلى أن العديد من الأبحاث تـؤكـد أن بداية تعاطي المخدرات، تكون، غالبا، في سن المراهقة، حيث إن التعاطي في المجتمع أضحى ينذر بالخطر؛ إذ ساهم، بشكل كبير، في ارتفاع منحى العنف الذي يتسبب في الجريمة، فضلا عن ظواهر اجتماعية أخرى

كما تطرق من خلالها إلى تعريف المخدرات وأنواعها ومخاطرها ، تأثيرها سلبا على متعاطيها نفسيا، صحيا، اجتماعيا، اقتصاديا، دينيا ، والعقوبات المطبقة على متعاطيها ومنتجيها وبائعيها ، وأعطوا أمثلة وقصص واقعية لما تؤدي إليه من أضرار .

وقد كان هناك تجاوب كبير لعدد من الحاضرين حيث ثم فتح باب المناقشة وطرح مجموعة من الأسئلة والإجابة عليها.

وفي الأخير اختثم اللقاء بتوزيع مطويات تحسيسية على النزلاء تحتوي على مجموعة من المعلومات القيمة حول الجانب الوقائي والعلاجي للمدمنين.