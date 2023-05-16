غليزان: احتجاج نقابة المشرفين والمساعدين التربويين

نظم، مساء اليوم، المكتب الولائي لنقابة المشرفين والمساعدين التربويين بغليزان وقفة احتجاجية أمام ثانوية 1 نوفمبر ببلدية جديوية مساندة لزميلتين تعرضتا لظلم الإدارة كما جاء في البيان الذي بحوزة "الخبر"، الذين يشير إلى أن الإدارة لم تمنحهما النقطة الإدارية المستحقة، وأن المدير قد انتقم منحهما كونهما الوحيدتين المنخرطتين في التنظيم النقابي، وسبق لهما أن رفعتا شكوى تعسف في شهر نوفمبر الفارط، وعليه فمكتب النقابة يطالب بإنصافهما، وإعادة لهما حقهما الشرعي المهضوم، منددين بمثل هاته الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة الموظفين –كما جاء في البيان-.

من جهتها مديرية التربية لولاية غليزان شكلت لجنة وساطة مكونة من الأمين العام بمديرية التربية، والمنسق الولائي للمجلس الوطني المستقل لمندوبي الثانويات، والأمين العام الولائي للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين من أجل فك النزاع، وتحرير محضر صلح.