Le ministre des AE s’entretient avec son homologue tunisien

Le ministre des Affaires Etrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf s’est entretenu avec son homologue tunisien Nabil Amar, à la veille du début des réunions ministérielles préparatoires du 32ème sommet arabe.

Dans ce cadre, et en plus des concertations et la coordination concernant les dossiers inclus dans l’agenda de la ligue arabe au niveau ministériel, les chefs de diplomatie des deux pays frères ont saisi cette occasion pour faire le bilan des préparatifs des prochaines échéances, concernant notamment la commission mixte.