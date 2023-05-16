وصول منتخب الصحراء الغربية إلى الجزائر

حل منتخب الصحراء الغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لإجراء مقابلة ودية أمام مولودية الجزائر المقررة يوم السبت المقبل بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي بالجزائر العاصمة (17:00).

وأوضح سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر في تصريح للصحافة عقب وصول منتخب الصحراء الغربية إلى مطار هواري بومدين الدولي أن "هذه المقابلة تدخل في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ50 لتأسيس جبهة البوليساريو".

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن "تنظيم هذه المقابلة يبرهن مرة أخرى عن تضامن الجزائر مع القضية الصحراوية. تخليدا للذكرى الـ50 لتأسيس جبهة البوليساريو، يواجه منتخبنا فريق مولودية الجزائر، هذا النادي التاريخي الذي أسس من أجل التحرر من الاحتلال والمطالبة بسيادة واستقلال الجزائر".

واستطرد عبد القادر طالب عمر قائلا: "الشعب و السلطات الجزائرية عودتنا دائما على مظاهر التضامن واليوم الرياضة بصفة عامة و كرة القدم بصفة خاصة هي التي تجمع البلدين من خلال منتخب الصحراء الغربية".