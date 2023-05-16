انتر ميلان أول المتأهلين لنهائي اسطنبول

جدد سهرة يوم الثلاثاء انتر ميلان الايطالي فوزه على حساب جاره ميلان.أ.سي في لقاء العودة من نصف نهائي منافسات كأس رابطة ابطال أوروبا بملعب "سان سيرو" بفضل هدف يتيم لكنه يزن ذهبا من الرجل اليسرى للنجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتيناز في د 74 من "داربي الغضب" اثر تبادل لتمىريرات قصيرة بداخل مستطيل العمليات بينه وبين زميله البديل البلجيكي روميلو لوكاكو ، ليكون "النيرازوري" قد ضمنوا تواجدهم في اسطنبول كأول المتأهلين إلى نهائي رابطة ابطال أوروبا طبعة 2023 في انتظار تحديد هوية المتأهل الثاني سهرة يوم الأربعاء بمناسبة القمة النارية المرتقبة بملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية بين "السيتيزن" وصاحب اللقب "ملك المنافسة" ريال مدريد الاسباني.

وكان داربي"لامادونينا" الذي غاب عن اجوائه الهستيرية اضطراريا الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر المصاب ، قد شهد ندية كبيرة وتكافؤا في اللعب خلال المرحلة الأولى ، قبل أن يصنع لوتارو مارتيناز الفارق ربع ساعة قبل الصافرة النهائية للحكم وسط فرحة عارمة لأنصار الزيين الأزرق والأسود ايذانا باقتراب موعد عودتهم لتنشيط نهائي أشهر منافسة قارية للأندية بعد انتظار دام 13 سنة كاملة.

وستكون محطة اسطنبول سادس نهائي ينشطه انتر ميلان في رابطة الابطال والتسمية القديمة كأس أوروبا للأندية البطلة بحكم ان الفريق اللومباردي سبق وان حقق اللقب سنوات 1964 و 1965 قبل أن يحققه لاحقا بقيادة جوزي مورينهو سنة 2010 ، مع ان ذات الفريق سبق وان خسر نهائيين اثنين وذلك سنتي و1967 و 1972.



