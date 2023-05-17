عطاف يجري محادثات ثنائية بجدة مع نظيره التونسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس بجدة، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، السيد نبيل عمار، وذلك عشية انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثانية والثلاثين، حسب بيان للوزارة.

في هذا الإطار –يضيف البيان- وفضلا عن التشاور والتنسيق حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اغتنم رئيسا دبلوماسية البلدين الشقيقين هذه المناسبة للوقوف على التقدم المحرز في استكمال التحضيرات للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.