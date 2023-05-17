مولودية وهران: آخر مستجدات نقل ملكية الفريق

كشفت ولاية وهران، أنه تم وبشكل نهائي تنازل جميع المساهمين السابقين في نادي مولودية وهران عن أسهمهم إلى النادي الهاوي للفريق.

ووفق الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك، سيقوم الموثق اليوم الأربعاء بإشهار القانون الأساسي الجديد للشركة دون المساهمين القدامى.

وحسب المصدر ذاته، يقوم محافظ الحسابات بتحضير التقرير المالي والأدبي الذي سيقدمه بتاريخ الـ 25 من الشهر الجاري إلى شركة هيبروك سوناطراك.

يذكر أن العدالة كانت قد أقرت بتعيين حارس قضائي لتسيير أمور الشركة الجديدة و سيشرف على نقل ملكية الفريق إلى الشركة السالفة الذكر بكل أمان.