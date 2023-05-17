اضطراب جوي يجتاح 31 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اضطرابا جويا قويا يجتاح وسط وغرب البلاد

وأشارت نشرية خاصة لذات المصالح إلى تساقط أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم محليا على ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية منتصف الليل.

فيما ستعرف كل من ولايات، الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيزي وزو، سطيف، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، والبليدة، أمطار غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد الخميس.

وأضاف تنبيه للأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم على ولايات الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، بني عباس، عين تيموشنت، وهران، وطلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ستعرف كل من تندوف، بشار والبيض، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير حبات الرمل، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

وفي تنبيه آخر، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/سا وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي، وأكثر نشاطا بسواحل بوهارون والعاصمة ودلس.