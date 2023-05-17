لقاء عطاف وشكري بجدة..التفاصيل

بحث وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بجدة، مع نظيره المصري سامح شكري الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ان اللقاء تم فيه استعراض سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-المصرية وآفاق الرقي بها إلى أعلى المراتب المتاحة تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو رئيسي البلدين.

وتطرقا الطرفان أيضا مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية بجدة.

كما اتفقا على تكثيف الجهود لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق بانتظام حول المستجدات والتطورات على الصعيدين العربي والإفريقي.