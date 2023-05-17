السيتزن" لفك العقدة و " المرينغي" للمحافظة على تقاليده

" يسعى سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاستفادة من جمهور واللعب على أرضية ميدانه لفك وطرد عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلاقي ريال مدريد الإسباني على" إستاد الاتحاد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل الفريقان ذهابا بهدف في كل شبكة.

ويحتفظ " السيتزن"، بمرارة الهزيمة الموسم الماضي، عندما كان قريبا من النهائي بفوزه بأربعة أهداف لثلاثة على ميدانه ثم تقدم بهدف لواحد خارج قواعده، قبل أن يقضي كل من رودريغو وكريم بن زيمة على أحلام " الزرق"، بتوقيع الأول لثنائية في الوقت القاتل ثم أكمل الثاني البقية بهدف عن طريق ركلة جزاء، وفي نصف نهائي 2016 ، تعادل الفريقان سلباً في مانشستر قبل أن يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: " أنا هادئ للغاية، يغمرني الأمل والإيمان".

وأضاف: " يوم الأربعاء سيكون هو الوقت الذي تأتي فيه المخاوف وتفكر في الأشياء، سواء سيسجل إيرلينغ هالاند أو سيؤذيك كيفين دوي بروين". وأردف: ولكنني أحاول أن أخرج هذه الأشياء من رأسي، الأمر متعلق بترتيب الأفكار".

وأكد أنشيلوتي الذي سيدخل المباراة بصفوف مكتملة بعدما تأكدت جاهزية إدواردو كامافينغا من الإصابة بكدمة وانتهاء إيقاف إيدير ميليتاو، بأن الجميع يشعر بالسعادة والرضا، فالأمر عادي لأن النادي اعتاد على التواجد في الدور قبل النهائي.

وواصل أنشيلوتي، الذي فاز باللقب مرتين مع الريال ومرتين مع ميلان حيثه عن الصدام الناري: " إنه شيئا مميز للريال بسبب التاريخ الذي نملكه في البطولة".

وختم:" إنه العام الحادي عشر الذي يشهد تواجدنا في الدور قبل النهائي في آخر 13 عاما.

هذا ليس بالأمر السهل. نستمتع بهذا الأمر بينما يمكننا هذا".

وفي المقابل، يبحث غوارديولا سيتي الذي يطارد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم للفوز بلقبه الأول في دوري الأبطال، لكن أكد بأن بالبطولة لن يحدد إرث النادي أو مسيرته مع الفريق.

وأوضح المدرب الإسباني: "ربما يحمل إرثي كتابا حول ذلك يوما ما، الإرث هو أننا حظينا بأوقات رائعة ولعبنا كرة قدم رائعة، أفضل إرث تستطيع تحقيقه هو أنك لعبت جيدا وقدمت أداء رائعا".

و زاد على ذلك:" نعلم مدى أهمية مباراة اليوم، ربما هي واحدة من أهم المباريات ولا يمكننا إنكار ذلك، لكني طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا باللحظة، نحن محظوظون بشكل لا يصدق لوجودنا هنا، وسنفعل كل شيء ونقدم كل شيء".

و كشف غوارديولا بأن فريقه يجب أن يلعب بشكل "أفضل بكثير" من مباراة مدريد، وعبر عن أمله أن يكون فريقه أكثر مرونة في الهجوم.

يذكر أن نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال يقام في العاشر من جوان القادم على ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية إسطنبول.