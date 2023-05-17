بوزيدي:" لم نفعل شيء لحّد الآن"

يستقبل غدا نادي شبيبة القبائل، الذي يصارع من أجل البقاء ضمن منافسات المحترف الأول، ضيفه مولودية وهران وذلك لحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة.

وقال مدرب" الكناري"، يوسف بوزيدي بخصوص اللقاء: " نحضر لمباراة مولودية وهران بجدية كبيرة، والنتائج الأخيرة حفزت المجموعة ولكن لم نفعل شيء بعد هناك ثمانية نهائيات متبقية للعب".

وأضاف:" حسابيا الكثير منن الفرق معنية بالسقوط، نحن نركز على العمل الذي علينا إنجازه أما حساباتنا فنحتفظ بها لأنفسنا".

وأردف بوزيدي بخصوص ما ينتظر النادي:" يجب أن نواصل سلسلة النتائج الإيجابية لإنقاذ شبيبة القبائل في أقرب وقت ممكن".

كما أوضح المتحدث ذاته، في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي للفريق بأنه بعد مباراة مولودية وهران سيكون للفريق 12 يوم مهم جدا من أجل العمل أكثر".

كما وجه بوزيدي رسالة إلى جمهور " الكناري"، طالبهم بضرورة عدم إفساد أجواء الفرحة بتصرفات تؤذي النادي كالألعاب النارية وغيرها، فعشاق " الجياسكا" يقومون بواجبهم وهذا ما يحفز النادي على جمع أكبر عدد من النقاط والفوز في اللقاءات المتبقية.

يذكر أن شبيبة القبائل يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام برصيد 24 نقطة.