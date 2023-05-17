أهم ما سيناقشه العرب الجمعة

تتصدر القضية الفلسطينية القرارات المقترحة والتي سيناقشها وزراء الخارجية اليوم ومن ثم رفعها للقادة العرب بعد غد الجمعة حيث تتضمن أساسا دعم القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الصهيونية الأحادية ضد شعب أعزل.

وستدعو المجموعة العربية بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف المجتمع الدولي على الحد من ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين والتوقف الفوري للمخططات الاستيطانية التوسعية.

وتتضمن القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية كذلك دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه عملية سياسية في إطار زمني محدد وفق مرجعيات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية، وكذا ضرورة التعريف بذكرى النكبة قانونيا وأن يكون يوم 15 ماي من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة.