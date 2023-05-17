تفاصيل عملية توظيف حاملي شهادة الماجيستير والدكتوراه

كشف جمال بوقزاطة مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع خصص اكثر من 05 ألاف منصب عمل لفائدة حاملي شهادة الماجيستر والدكتوراه بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال مخرجات الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء و القاضية بتوظيف حملة شهادة الماجيستير والدكتوراه من فئة الأساتذة الجامعيين المساعدين والباحثين و كذا فئة الباحثين الإستشفائيين.

وأوضح بوقزاطة للقناة الإذاعية الأولى، أن المنصة الالكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 07 ألاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات، وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي لقيت ترحيبا شديدا من الجامعيين- تدخل في سياق تجسيد البند ال41 من التزامات رئيس الجمهورية و المتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.

وأضاف بوقزاطة قائلا " الإجراءات تشمل أيضا توظيف الباحثين على مستوى المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و مراكز البحث العلمي وكذا رتب الإداريين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات ألوزارية .

و ضمن هذا السياق ، كشف ضيف الإذاعة عن فتح إمكانية التوظيف بصفة التعاقد "لفئة الباحثين على مستوى المخابر و وحدات البحث لمدة 03 سنوات للقيام بمهام التعليم والتكوين مع الإستفادة من نفس الامتيازات الخاصة بالأستاذ الباحث الدائم و منها الراتب والعطل والضمان الاجتماعي و غيرها من التحفيزات."

كشف مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي بان القطاع استكمل دراسة وإعداد مرسومين تنفيذيين و يتعلق الأول منه بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث والثاني بالقانون الأساسي للباحث الدائم وذلك بالتوافق مع الشريك الاجتماعي ،و قال إن المرسومين تم إيداعهما على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.

و في هذا السياق، كشف أيضا بأنه يجري حاليا الإعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي للباحث الإستشفائي و ستتم دعوة ممثلي وزارة الصحة في غضون أيام لدراسة الجانب الخاص بقطاع الصحة قبل إحالته على الوظيف العمومي.

اعتبر بوقزاطة بان الجامعة الجزائرية تتهيأ من أجل إحداث ثورة حقيقية بهدف الذهاب الى منظومة تكوين و تعليم لتحضير مهن المستقبل و في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات باعتبارها مهن رئيسية و تحظى بمكانة بارزة في عالم اليوم .

وقال انه يتعين على المؤسسات االجامعية تحيين برامجها البيداغوجية ولا سيما المدارس العليا بما يتماشى مع المعايير الدولية إضافة الى المرور إلى الحوكمة وفقا للمخطط التوجيهي للرقمنة .