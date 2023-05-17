المحترف الأول: أبرز مباريات اليوم

تتواصل اليوم الأربعاء وغدا الخميس مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في أسبوعها الثالث والعشرين.

فعلى ملعب 20 أوت يستقبل بداية من الساعة الرابعة عصرا، نادي شباب بلوزداد المتواجد في الصدارة ضيفه أمل الأربعاء، صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وفي مباراة ثانية ينزل شبيبة الساورة، ضيفا على شباب قسنطينة الباحث عن تضييق الخناق أكثر على " السياربي" الذي يمتلك 49 نقطة.

اتحاد خنشلة، سابع الترتيب بإثنتان وثلاثين نقطة يستقبل ضيفه وفاق سطيف الساعي للتقدم أكثر من المقدمة وضمان مشاركة قارية الموسم المقبل.

آخر لقاءات اليوم، يلتقي فيه الجريحين هلال شلغوم العيد ونادي بارادو، الذي يريد العودة بالزاد كاملا إلى العاصمة من أجل مواصلة الصراع على البقاء، إذ يحتل الهلال المرتبة الأخيرة برصيد نقطتان وهو الذي وضع قدما في القسم الثاني، فيما وصل رصيد الباك إلى النقطة الـ 21 بعد خوضه لـ 21 مباراة.

يذكر أن شبيبة القبائل يستقبل غدا مولودية وهران، وأولمبي الشلف لاتحاد بسكرة ومولودية البيض لنجم مـﭭرة.