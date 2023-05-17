أول عقد احترافي للاعب " الخضر " في الليغ1

أعلن اليوم الأربعاء، نادي كليرمون فوت الناشط ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسية توقيعه لعقد احترافي مع لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة، ستان بركاني الذي أمضى على أول عقد احترافي له إلى غاية 2024.

وينشط بركاني صاحب الـ 19 سنة في خط الوسط، ويعد ركيزة أساسية في كليرمون فوت هذا الموسم.

وتمكن اللاعب الشاب من فرض نفسه في جميع فئات النادي، التي مر بها وقال عن أول تجربة له في " الليغ1": " أنا فخور جدا بتوقيع أول عقد احترافي لي مع فريقي المكوّن، هذه مجرد خطوة والآن علينا مواصلة العمل الجاد على أمل أن أقوم بأول خطواتي في بطولة الدرجة الأولى".

أما مدربه باسكال جاستين الذي استدعاه بانتظام في 4 مواجهات للنادي في " الليغ 1" فقال :" "إنه لاعب خط وسط شاب، يتمتع بالكثير من الصفات ولديه القدرة على اللعب على أعلى مستوى، إنه لاعب من المنطقة ، إنه يسير في الاتجاه الذي حددناه لأنفسنا ، أي تعزيز المواهب المحلية الشابة ".

يذكر أن كليرمون فوت يحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة.