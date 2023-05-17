ڨالمة: حجز 625 لتر لمواد تنظيف غير قانونية

تعلمت خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الأربعاء، عن حجز كمية من مواد التنظيف غير الصالحة للاستعمال، وإنجاز ملف قضائي ضد حائزها وهو شاب في الـ 28 من العمر.

وأكدت المصادر نفسها، أن كمية مواد التنظيف المقدرة بما لا يقل عن 626 لتر، حجزت بالحي السكني البساتين من مدينة حمام دباغ غربي ڨالمة، إثر خرجة ميدانية لمصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة حمام دباغ، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.

وأوضحت مصادرنا، لدى توقيف مركبة على مستوى الحي السكني المذكور، يقودها الشاب سالف الذكر، حيث تم العثور على كمية مواد التنظيف معبأة في خزانات بلاستيكية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تبين أن المغني " لا يتوفر على سجل تجاري، يسمح له بممارسة النشاط ، وعرض منتوج مجهول المصدر للبيع"، مع " عدم حيازة المنتوج على البيانات الإجبارية للوسم ، وغياب مراجع الرخصة".

وقد تم حجز كمية مواد التنظيف غير الصالحة للاستعمال، ونكون ملف قضائي ضد حائزها.