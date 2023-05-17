أمن ولاية تلمسان يوقف شخصين مبحوث عنهما

أوقفت مصالح أمن ولاية تلمسان شخصين محل أوامر بالقبض. حيث تمكنت مصالح أمن دائرة سبدو التابعة لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أوامر قضائية منها أمر بالقبض صادر عن محكمة سبدو عن قضية " الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق ".

في حين تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة سيدي بلعباس عن قضية " المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة ". بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.