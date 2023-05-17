إصابة بن ناصر تحرّك مسؤولي الميلان

كشف اليوم الأربعاء تقرير إيطالي، أن إقصاء نادي آسي ميلان من دوري أبطال أوروبا لم يكن الخبر الوحيد السيئ، لأن الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وأنهت موسمه قبل الأوان شكلت صدمة للفريق.

ووفق موقع " Tuttospor"، فإن مسؤولو الفريق اللومباردي كانوا يخططون من قبل لتدعيم خط الوسط بلاعب جديد خلال فصل فترة الميركاتو الصيفي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه من بين الأسماء الأكثر تداولا في الأسابيع الأخيرة، هناك الياباني دياشي كامادا الذي أوشك عقده مع فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني على النهاية ويمكنه الانتقال مجانا خلال الصائفة.

" Tuttosport"، أوضح أن اللاعب يمكنه أن يلعب مع خط الوسط ولاعب الوسط المهاجم، مثل إسماعيل بن ناصر.

وختم بأن الياباني مطلوب في عدة فرق، بما في ذلك نابولي لكن شائعات سوق التحويلات تؤكد بأن الميلان أقرب لضم اللاعب.