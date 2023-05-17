تيبازة: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات عابرة للحدود

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأحمر العين بأمن ولاية تيبازة من توقيف شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 07 أفراد مختصة في ترويج المخدرات في الوسط الشباني، وحجزت 13 كلغ من الكيف.

حيثيات القضية، وبحسب بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، تعود إلى رصد فصيلة البحث والتحري لذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل وبيع المخدرات "قنب الهندي" لغرض ترويجها ليتم على لفور تسطير خطة أمنية مبنية على الاستعلام والتحري الميداني وبعد الترصد للمشتبه فيه تم توقيفه رفقة شريكه على متن مركبة سياحية بالحاجز الأمني لمدخل مدينة سيدي راشد، حيث حاول الفرار من قبضة عناصر الفرقة غير أنه تم توقيفه والسيطرة عليه.

وبعد التفتيش الدقيق لموقوف عثر بحوزته على صفيحة من المخدرات مقدرة قدر وزنها بـ100 غ، ليتم تحويله إلى الفرقة لاستكمال مجريات التحقيق، وبالتنسيق مع نيابتي محكمة تيبازة وحجوط تم استصدار أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم وباقي عناصر الشبكة، أين تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

كما أسفرت العملية عن حجز 13.1كلغ من مادة القنب الهندي وتوقيف 07 أشخاص من عناصر الشبكة، حجز 03 سيارات تستعمل في نقل وترويج المخدرات، ميزان إلكتروني، 57000دج من عائدات الترويج و08 هواتف نقالة.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم السبعة عن قضية جناية استيراد المخدرات، النقل، التخزين، عرض وبيع ووضع للبيع، السمسرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.