غليزان: توقيف جمعية أشرار تعتدي على المواطنين

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بغليزان من تفكيك جمعية أشرار متورطين في قضية حمل أسلحة بيضاء من الصنف الخامس والسادس دون مبرر شرعي، والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة والضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض بغرض إعداد جنح أو أكثر ضد الأشخاص.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي بلاغ من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1548 بخصوص طلب تدخل ضد مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء بحي برمادية بغليزان محاولين الاعتداء على أحد الأشخاص، حيث تم تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة (عصي – سيوف- بندقية صيد بحري) وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.