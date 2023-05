L’algérien dont la biographie avoisine les 60 mille livres

L’archéologue Abderrahmane Khelifa a révélé lors d’une conférence qu’il a animée à l’institut Cervantes à Oran que Saint Augustin avait écrit environ 5 millions de mots dans ses œuvres (environ 60 mille livres) et que des recherches sur sa vie et son influences sur la religion chrétienne continuent de paraitre.

Le fils de la ville de Thagaste, actuelle souk-Ahras, à l’ère numide était une personnalité influente depuis son enfance, (né le 13 novembre 354 à Thagaste et décédé le 28 aout 430 de notre ère), considère l’archéologue Abderrahmane Khelifa.

Saint Augustin est l’auteur de plusieurs textes sur le christianisme, dont (Les confessions, De la Trinité et La Cité de Dieu), d’un ensemble de 5 millions de mots.

Saint Augustin a été influencé, dans ses débuts, par les religions Perse, Monique puis Platonique moderne, avant d’embrasser le christianisme sous l’influence de sa mère la sainte Monique.