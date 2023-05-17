محادثات جزائرية- لبنانية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، وهذا على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، "استعرض الطرفان علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب تطورات الأزمة السياسية في لبنان وآفاق التوصل إلى حل توافقي ينهي حالة الانسداد السياسي ويسهل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد".

كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية، إلى جانب العديد من الملفات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك، لاسيما تلك المطروحة على جدول أعمال قمة جدة.