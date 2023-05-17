"السنافر" يقلصون الفارق ووضعية بارادو تتعقد

قلص شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، الفارق عن الرائد شباب بلوزداد بعد إجراء الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتجاوز أبناء مدينة الجسور المعلقة الضيف الثقيل القادم من بشار، شبيبة الساورة، بهدفين وقعهما كل من مداني وديب في الدقيقتين 23 و61 رافعين رصيدهم إلى النقطة 43.

واستغل "السنافر" تعثر المتصدر شباب بلوزداد على أرضية ميدانه أمام أمل الأربعاء بنتيجة سلبية ليقلص الفارق إلى 7 نقاط.

في مقابلة أخرى، حقق اتحاد خنشلة فوزا ثمينا على حساب وفاق سطيف بهدف دون مقابل، جعله يلتحق به في المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.

بهذه النتيجة يضع الصاعد الجديد إلى الرابطة المحترفة الأولى نفسه في وضع جيد للمنافسة على إحدى المراتب المؤهلة إلى منافسة قارية فيما انقاد وفاق سطيف للهزيمة الثانية تواليا.

في قمة مؤخرة الترتيب، عقد هلال شلغوم العيد وضعية نادي بارادو بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله، ما يجعل النادي العاصمي الأقرب لمرافقة الهلال إلى الرابطة المحترفة الثانية.

النتائج والترتيب:

شباب قسنطينة- شبيبة الساورة 2-0

شباب بلوزداد- امل الاربعاء 0-0

اتحاد خنشلة - وفاق سطيف 1-0

هلال شلغوم العيد- نادي بارادو 1-1

الخميس 18 ماي:

مولودية البيض- نجم مقرة

جمعية الشلف- اتحاد بسكرة

شبيبة القبائل- مولودية وهران

أجلت إلى تاريخ لاحق:

اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 50 23

2- شباب قسنطينة 43 23

3- مولودية الجزائر 36 22

4. وفاق سطيف 35 23

-- اتحاد خنشلة 35 23

6. شبيبة الساورة 33 23

7- اتحاد الجزائر 32 20

8- مولودية البيض 30 22

-- مولودية وهران 30 21

10- أمل الأربعاء 29 23

--. اتحاد بسكرة 28 22

12- جمعية الشلف 27 22

13- نجم مقرة 26 22

14. شبيبة القبائل 24 22

15- نادي بارادو 22 22

16- هلال. ش.العيد 03 23.