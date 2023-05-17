وفد مجلس الأمة يشارك في ندوة للتضامن مع الشعب الصحراوي

انطلقت مساء اليوم الأربعاء بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والتي تنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) واندلاع ثورة التحرير الصحراوية المباركة ضد الاستعمار.

ويشارك في هذه الندوة وفدا لمجلس الأمة برئاسة السيناتور جابري غازي وعضوية كل من لياس عاشور، أحمد شيتو، عضو مجلس الأمة صالح رقيق، يوسف رضا بن هدية.

وتضمن جدول الأعمال حلقتي نقاش حول:

- الدبلوماسية الصحراوية في العالم العربي،

- حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمنظمات الحقوقية العربية.

ويسعى المشاركون في هذه الندوة إلى تجديد التعبير عن التضامن مع الشعب الصحراوي الشقيق في كفاحه ضد الاستعمار، والعمل على تمكينه من حقه المشروع غير القابل التقادم في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وقبيل افتتاحها، ألقى الدكتور محي الدين عميمور، عضو مجلس الأمة السابق، صباح اليوم محاضرة استعرض فيها حيثيات القضية الصحراوية العادلة.