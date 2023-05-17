المصالح المحلية تحضر لحملة جمع الجلود

أشرف أمسية الأربعاء والي المسيلة عبد القادر جلاوي على تنصيب اللجنة الولائية المتعددة القطاعات المكلفة بتأطير وتنظيم حملة جمع الجلود بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية التي تندرج في اطار تثمين الموارد وتشجيعا للجانب الاقتصادي والحفاظ على الجانب البيئي، بحيث ستتكفل اللجنة بوضع ترتيبات تنظيمية محكمة، لاسيما مايتعلق بتحديد نقاط الجمع الأولية واماكن الإيداع النهائية والوسائل الضرورية التي يستوجب تسخيرها بالعملية.

وأكد الوالي على ضرورة تسخير كافة الموارد اللازمة مع العمل من جهة أخرى على تكثيف العمليات التحسيسية و التوعوية لفائدة المواطنين بأهمية هذه العملية.