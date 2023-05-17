كأس "الكاف": يونغ أفريكانز أول المتأهلين للنهائي

حجز نادي يونغ أفريكانز التنزاني أولى بطاقات التأهل إلى نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما جدد، اليوم الأربعاء، فوزه على نظيره مارومو غالنت الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2) في إياب نصف النهائي.

وافتتح ماييلي باب التسجيل للضيوف في الدقيقة 45 ثم أضاف مويوندا الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يقلص شيفافيرو النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وكان النادي التنزاني قد فاز ذهابا بنتيجة هدفين دون مقابل ليضمن مكانة في النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع المقابلتين، وينتظر المتأهل من نصف النهائي الثاني بين اتحاد الجزائر وأسيك ميموزا الإيفواري.