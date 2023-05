Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Gouvernement a examiné mercredi, lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de développement de la Société algérienne des foires et des exportations (SAFEX), a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

"Le ministre du commerce et de la promotion des exportations a présenté au Gouvernement un point de situation sur la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de développement de la société algérienne des foires et des exportations (SAFEX)", a précisé la même source.

S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures, ce plan prévoit "le renforcement et la modernisation des surfaces d'exposition, ainsi que l'intégration de nouveaux services qui répondent aux besoins des exposants et de leur environnement direct en vue de permettre à la SAFEX d’adapter son offre de services à la nouvelle dynamique économique nationale et aux meilleures pratiques internationales", est-il souligné dans le communiqué.