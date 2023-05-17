المحاكاة في خدمة الامن والدفاع موضوع ملتقى بالناحية الأولى

تنظم دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى ملتقى وطني تحت عنوان:"المحاكاة في خدمة الأمن والدفاع". وحسب بيان لها، فإن الملتقى الذي أشرف على افتتاح أشغاله الأربعاء 17 ماي 2023 اللواء زياري حواس، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني، جمع بين كل الفاعلين في مجال المحاكاة وعرف حضور ضباط ألوية وعمداء، وإطارات ممثلين عن مختلف هيئات الجيش الوطني الشعبي، الأمن الوطني، الحماية المدنية، مؤسسات عمومية وخاصة ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. واضاف نفس المصدر، بأن هذه التظاهرة العلمية التي تدوم ليومين تخللتها سلسلة من جلسات، محاضرات، عروض وورشات، من تنشيط أساتذة جامعيين، خبراء مدنيين وعسكريين، وطنيين وأجانب، تم من خلالها تسليط الضوء على أجهزة المحاكاة وأهميتها في التكوين العسكري وتحضير القوات، مع إعداد خارطة طريق من أجل زيادة إدماجها في برامج التكوين وكذلك الإعداد والتجسيد الفعال للمحاكاة كوظيفة أساسية في الجيش الوطني الشعبي في جانبي التطوير والاستعمال.