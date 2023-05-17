حملة حول مخاطر المخدرات بالجلفة



يواصل امن ولاية الجلفة بالتنسيق مع المجموعة الاقليمية للدرك الوطني برنامجه التحسيسي والتوعوي من خلال تنظيم دروس ومحاضرات في الوسط الجامعي لفائدة طلبة جامعة زيان عاشور و لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي ومتربصي مراكز التكوين المهني عبر دوائر الولاية

الحملة اطرت من طرف مديرية الأمن الولائي بالجلفة

بالتنسيق مع اطارات وعناصر من الفرقة الاقليمية وائمة المساجد كما تم الاستعانة باخصائيين نفسانيين لتحليل الظاهرة من الناحية النفسية باعطاء توجيهات بتجنب هذه السموم حيث شملت الحملة عدة مؤسسات تربوية من خلالها تم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات التوعوية للتلاميذ فيما يتعلق بمخاطر الادمان على المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال التعريف بهذه السموم طرق الترويج لها من قبل المنحرفين كما تم توجيه التلاميذ لسبل الوقاية منها وتجنبهاهذه الحملة التي لاقت تجاوبا من قبل التلاميذ لانها تهدف إلى التوعية وتكوين جيل صحي بعيد عن المخدرات، باعتبار أن ظاهرة الإدمان على المخدرات من أخطر الظواهر الصحية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المجتمعات عبر كافة المناطق