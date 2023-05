City écrase le Real et passe en finale

Le Roi d'Europe a été éjecté de son trône par une machine bien plus puissante. Manchester City a fait exploser le Real Madrid, mercredi, en demi-finale retour de Ligue des champions (4-0). Si la première manche avait été équilibrée (1-1), les Cityzens ont sérieusement haussé le ton sur leur pelouse et les Merengue n'ont pas pu suivre. Bernardo Silva a signé un doublé (23e et 37e), Eder Militao a marqué contre son camp (76e) et Julian Alvarez (90e+1) a donné davantage d'ampleur à la démonstration des hommes de Pep Guardiola, qui rejoignent l'Inter en finale.

Au milieu d'une superbe ambiance, les Cityzens ont tout de suite pris les choses en main et monopolisé le ballon dans la moitié de terrain de Madrilènes tous repliés. Survoltés, ils ont totalement étouffé leurs adversaires. Après des frappes lointaines hors-cadre de Kyle Walker (4e) et Rodri (7e), les locaux se sont approchés de la cage de Thibaut Courtois qui a repoussé d'un magnifique réflexe la tête à bout portant d'Erling Haaland (13e). Le portier belge a même réalisé un miracle en parvenant à détourner une nouvelle tête du géant norvégien alors que tout le public croyait déjà au but (21e).

Face à la totale maîtrise mancunienne et l'impuissance des siens, le dernier rempart madrilène s'est toutefois incliné dans la foulée sur un tir au premier poteau de Bernardo Silva, servi à droite de la zone de vérité par Kevin De Bruyne (1-0, 23e). Si Toni Kroos a ensuite trouvé la transversale d'Ederson sur le premier tir des visiteurs (35e), le Real Madrid n'a pas pu réellement relever la tête.