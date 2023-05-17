أبو الغيط:"البيئة العالمية حافلة بالمخاطر"

أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

وتقدم المسؤول بالشكر لأحمد عطّاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث رحب به "عضواً جديداً في مجلسنا وأبارك له على تولي مسؤولياته متمنياً له كل التوفيق"، كما تقدم له بالشكر على "ترؤس بلاده أعمال القمة العربية العادية للعام 2022 بالجزائر، والتي كانت قمة ناجحة بكل المقاييس من حيث تنظيمها وأعمالها وقراراتها".

وأضاف المتحدث بأن المنطقة العربية مرت خلال الفترة الماضية، ومنذ انعقاد قمة الجزائر في نوفمبر الفائت، بعدد من الأحداث والتطورات "التي تستحق التوقف عندها، وربما كان من حسن الطالع أن تنعقد قمتان عربيتان في أقل من عام في هذه الظروف التي أقل ما يُقال في وصفها أنها استثنائية وضاغطة."

كما قال إن"البيئة العالمية مزالت حافلة بالمخاطر والأزمات .. بعض هذه الأزمات لم تشهد الساحة الدولية لها مثيلاً منذ عقود طويلة.. وقد امتدت آثارها وتبعاتها إلى كل بقعة في العالم تقريباً.. مخلفة مخاوف جمة، وحالة خطيرة من انعدام اليقين".