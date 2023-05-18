"الخميس والجمعة يومان للعَلَم الفلسطيني"

أعلن الحراك الشبابي الشعبي بمدينة القدس المحتلة، أول أمس، عن اعتبار اليوم الخميس وغدا الجمعة يومان للعَلَم الفلسطيني. ودعا الحراك، في تصريح مقتضب بحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”، أهالي الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات لرفع العَلم في كل ساحة وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.



ويستعدّ المستوطنون لعملية اقتحام واسعة للأقصى ومحيطه في إطار ما يعرف بمسيرة الأعلام، والتي يحتفي خلالها بإعلان دولة الاحتلال على أرض فلسطين.



ولأول مرة، قدَّم ناشطون من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة طلبا رسميا، للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول إلى المسجد الأقصى ضمن مسار “مسيرة الأعلام”.



وتسود حالة من الغليان والتأهب في أوساط الشارع المقدسي، مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على تنظيم ما تسمى بـ«مسيرة الأعلام” الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة وفق المسار المخطط لها، اليوم الخميس.



جاء ذلك بالتزامن مع دعوات فلسطينية لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى، اليوم الخميس، تزامنًا مع اقتحام “مسيرة الأعلام” التي حشد لها بالآلاف، وتفاديا للتقييد الذي يتوقع أن تفرضه شرطة الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح.



