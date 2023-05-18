رابطة الجامعات الإسلامية تُصدر دليلًا للتحصين الفكري وموسوعة القيم الإسلامية

جدّد المؤتمر العام لرابطة الجامعات الإسلامية، في دورته الثانية عشرة، بالإجماع ثقته في الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيسًا لرابطة الجامعات الإسلامية، وهي مِظلّة عالمية تشمل 200 جامعة في الدول الإسلامية، كما بارك المؤتمر صدور النظام الأساسي للرابطة. وتبنّى المؤتمرون إصدار دليل تعليمي للمناهج الإسلامية لكافة المراحل الدراسية، وإصدار دليل آخر للتحصين الفكري، وموسوعة القيم الإسلامية.



وأعلن الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، من مكة المكرمة، عن انطلاق أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لرابطة الجامعات الإسلامية، بحضور القيادات المسؤولة في عدد من الجامعات الأعضاء. وافتتح الدكتور العيسى المؤتمر بكلمة رحّب فيها بالحضور، منوّها بالموضوعات والقضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر، والتي تعدّ من المهمات المنوطة برابطة الجامعات.



وأوضح أن رابطة الجامعات أهم وأقوى حلقات الوصل الأكاديمية في الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن رابطة الجامعات تضطلع بأفقها الجديد بمسؤوليات عالمية نوعية، مؤكدا أن النظام الجديد للرابطة يتيح لها توسيع مهامها ونشاطاتها حول العالم، مثمّنا رغبة جامعات كبيرة في الانضمام لعضوية الرابطة، وكذلك برغبة جامعات أخرى صديقة في الحصول على وصف “الأعضاء الداعمين”. فيما تمّ الإعلان على أن المشاركين في اللجان العلمية وجهوا بأن تُصدِر رابطة الجامعات الإسلامية دليلا تعليميا للمناهج الإسلامية لكافة المراحل الدراسية، وأن تُصدِر دليلا إرشاديا للتحصين الفكري، وموسوعة للقيم الإسلامية.



وقد توالت كلمات المتحدثين من قيادات الرابطة، ثم أُحيطَ المؤتمر العام بقرارات رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، القاضية بالتعيين في المناصب القيادية في الرابطة، لكل من: أ.د. سامي محمد ربيع الشريف (أمينا عاما للرابطة)، د. محمد الحمليلي بشايري (نائبا للرئيس لتطوير التعليم)، أ.د. سلامة جمعة داود (نائبا للرئيس للبحث العلمي)، أ.د. نبيل محمد توفيق السمالوطي (أمينا عاما مساعدا للشؤون الأكاديمية)، أ.د. نورهان السيد الشيخ (أمينا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية).