أمطار رعدية على 19 ولاية

توقعت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على ولايات داخلية وجنوبية .

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإنه من المرتقب تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف نهار يوم الغد الجمعة، على ولايات جنوب تلمسان، النعامة، والبيض وسيدي بلعباس وبشار.

كما توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا وقد تتعدى 50 ملم محليا بداية من فجر يوم الغد الجمعة إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة على ولايات الأغواط، غرداية، الجلفة، أولاد جلال، المغير، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة وتقرت. وفي تنبيه باللون الأصفر، يرتقب تساقط أمطار رعدية عبر ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، وقالمة، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم وسيكون ذلك إلى غاية فجر يوم الجمعة.

كما حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، إلى غاية التاسعة ليلا على كل ولايات إليزي، إن صالح، أدرار وتندوف.