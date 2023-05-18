استمرار الاضطراب الجوي على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها، أن أمطارا رعدية ستميز كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة و بشار، وسيكون ذلك إلى غاية فجر يوم الجمعة .

كما حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، إلى غاية التاسعة ليلا على كل ولايات إليزي ، إن صالح، أدرار وتندوف.