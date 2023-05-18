"بوينغ" تزود الجوية الجزائرية بـ 8 طائرات من هذا الطراز

وقعت الخطوط الجوية الجزائرية، أمس الأربعاء، عقدا مع الشركة المصنعة الأمريكية "بوينغ" لاقتناء ثماني طائرات ذات السعة المتوسطة.

ووقع العقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ومسؤولة عقود طائرات "بوينغ" التجارية، لورا وولف شوتل، بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والوكالة الوطنية للطيران المدني وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر وكذا إطارات تنفيذية من الشركتين خلال حفل نظم في القطب التقني للخطوط الجوية الجزائرية بباش جراح (شرق الجزائر العاصمة).

وينص هذا العقد على تزويد شركة "بوينغ" الخطوط الجوية الجزائرية بثماني طائرات من طراز "max 9-737 B " (210-170 مقعد) تسلم أولها في عام 2027، حسبما علم خلال مراسم التوقيع.