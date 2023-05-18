تفاصيل نهائي كأس" الكاف" والمكافآت المالية

تمكن نادي يانغ أفريكانز التنزاني، من افتكاك تأشيرة نهائي كأس " الكاف" عقب فوزه على فريق مرومو غالانتس الجنوب إفريقي داخل قواعده بهدفين لواحد، وهو الفائز ذهابا بهدفين دون رّد.

وستجرى مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي للبطولة، يومي الـ 28 من ماي الجاري، والـ 3 جوان المقبل بملعب الخامس جويلية.

وأكدت صحيفة " اليوم السابع " المصرية بأن البطل المتوج بكأس الكونفدرالية، سيحصل على جائزة بقيمة 1.25 مليون دولار.

من جهته سيكون نصيب الوصيف 625 ألف دولار، بينما الخاسران في المربع الذهبي يحصلان على 450 ألف لكل منهما.

وتحصل فرق الدور ربع النهائي على 350 ألف دولار، بينما تحصد الأندية التي ودعت البطولة من المجموعات مبلغا قيمته 275 ألف دولار.

يذكر أن اتحاد الجزائر ويانغ أفريكانز، سينشطان نهائي " كأس الكاف" لأول مرة في تاريخهما.