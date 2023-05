Signature d'un accord entre Air Algérie et Boeing

Le contrat a été signé par le directeur général d’Air Algérie, Yacine Benslimane, et la responsable des contrats pour les avions commerciaux de Boeing, Laura Wolfe-Schutle, en présence des représentants du ministère des Transports, du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, du directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile, des représentants de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, ainsi que des cadres des deux entreprises.

Ce contrat prévoit que Boeing fournisse à Air Algérie huit aéronefs de type B 737-9 max (module 170-210 sièges), dont le premier sera livré en 2027.

A l’issue de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au niveau du Technopôle d’Air Algérie sis à Bachdjarah (Est de la capitale), M. Benslimane a indiqué que "ce contrat contribuera au développement de la flotte d’Air Algérie".

Il s’agit là d’"un premier contrat qui entre dans le cadre de l’acquisition d’une flotte de 15 aéronefs", a-t-il précisé, soulignant que les premières livraisons de ces appareils "se feront en 2027".

Ces acquisitions entrent dans le cadre "de la stratégie de l’extension de la flotte de la compagnie Air Algérie à travers l’achat de nouveaux avions", a expliqué M. Benslimane.

Outre ce marché de 15 aéronefs, M. Benslimane a également rappelé l’acquisition future d’autres appareils "sous forme de Leasing".

Pour sa part, Mme. Wolfe-Schutle s’est dite "ravie de la signature de ce contrat", tout en indiquant qu’elle "apprécie la relation et le business entre Air Algérie et Boeing", espérant qu’ils "perdurent et se développent davantage".

A rappeler qu’Air avait annoncé, fin avril, l'attribution provisoire de son marché relatif à l'acquisition de 15 aéronefs neufs, aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus.

Selon l'avis d'attribution provisoire, le marché des moyens porteurs a été attribué à l'américain Boeing, tandis que celui des gros porteurs a été attribué à l'européen Airbus. Ces résultats surviennent conformément à la procédure de passation des marchés de l'entreprise l'EPE/SPA Air Algérie, suite à la consultation n 01/AH-DG/2022, relative à l'acquisition de 15 aéronefs neufs.

Ainsi, Boeing devra fournir à Air Algérie 8 aéronefs de type B 737-9 max (module 170-210 sièges).