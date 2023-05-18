بشار الأسد يتوجه إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

قالت الرئاسة السورية، اليوم الخميس، إن الرئيس بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد غدا الجمعة، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

وكتبت الرئاسة السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتوجه الرئيس بشار الأسد اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غدا الجمعة".

وجاء هذا الإعلان المتوقع بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الدول العربية تجاه سوريا بغية إنهاء عزلتها. والأربعاء، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ "سكاي نيوز عربية" إن الرئيس بشار الأسد سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.