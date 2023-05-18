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عطاف يجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار الوطن
18 ماي 2023 ()
خ.د
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بجدّة، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، استعرض الطرفان حصيلة الرئاسة الجزائرية للقمة العربية، حيث أعربا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي أعطتها قمّة الجزائر للعمل العربي المشترك وما أفضت إليه من توجهات فتحت آفاقا واعدة للمّ الشمل وتوحيد كلمة الدول العربية.

كما تطرقا إلى مستجدات الأوضاع في العالم العربي، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، وسبل مواصلة الجهود في سياق قمة جدة بالمملكة العربية السعودية لحشد وتكثيف جهود الدول العربية للدفاع عن قضايا الأمة وأولوياتها في المرحلة القادمة.

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